كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 75 حالة اليوم الأحد مقابل 11 وفاة في اليوم السابق، فيما تراجعت الزيادة اليومية في حالات الإصابة الجديدة من 416 إلى 355 حالة يوم السبت.
وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور التفشي في 21 فبراير ارتفع إلى 33415 فيما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 233019 وهي سادس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.
وتراجع عدد حاملي الفيروس في الوقت الحالي إلى 42075 بعدما كان 43691 في اليوم السابق.
كما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 435 بعدما كان 450 أمس السبت. وأُعلن تعافي 157507 من المصابين بالفيروس بعدما بلغ العدد 155633 قبل يوم.
وقالت الوكالة إن "2.434 مليون شخص خضعوا للفحص في إيطاليا مقابل 2.405 مليون الجمعة"، ويبلغ عدد السكان في إيطاليا حوالي 60 مليون نسمة.
وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.
وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.
وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.
وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.
وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.
وفي البرازيل تم تسجيل ارتفاعا حادا في عدد الوفيات وكذلك عدد المصابين، في الأيام الأخيرة، حيث توفي حتى الآن 26754 شخصا، وحلت الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين بحصيلة تجاوزت 438 ألف مصاب.