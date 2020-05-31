كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 75 حالة اليوم الأحد مقابل 11 وفاة في اليوم السابق، فيما تراجعت الزيادة اليومية في حالات الإصابة الجديدة من 416 إلى 355 حالة يوم السبت.

وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور التفشي في 21 فبراير ارتفع إلى 33415 فيما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 233019 وهي سادس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

وتراجع عدد حاملي الفيروس في الوقت الحالي إلى 42075 بعدما كان 43691 في اليوم السابق.

كما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 435 بعدما كان 450 أمس السبت. وأُعلن تعافي 157507 من المصابين بالفيروس بعدما بلغ العدد 155633 قبل يوم.

وقالت الوكالة إن "2.434 مليون شخص خضعوا للفحص في إيطاليا مقابل 2.405 مليون الجمعة"، ويبلغ عدد السكان في إيطاليا حوالي 60 مليون نسمة.

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