كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أمريكا اللاتينية تعلن تجاوز الوفيات بفيروس كورونا الـ 50 ألف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية، 50 ألف حالة، واقتربت الإصابات من مليون إصابة، وفقا لإحصااء "رويترز".

وأضاف إحصاء وكالة "رويترز"، أن البرازيل وتشيلي والمكسيك وبيرو تكافح لاحتواء انتشار الوباء.

وأوضح الإحصاء أن 50105 أشخاص توفوا بالفيروس في أمريكا اللاتينية، بينما وصل عدد الإصابات إلى 976425، مشيراً إلى أن البرازيل تسجل أكثر من نصف الوفيات والإصابات.