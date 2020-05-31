كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قوات الجيش الليبي تصد هجوما للوفاق في 3 محاور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الليبي، اليوم الأحد، من صد هجوماً لقوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك في محاور طرابلس، "عين زارة، الرمله، كوبري المطار".

وقال عضو شعبة الإعلام الحربي عقيلة الصابر، إن "الاشتباكات في محاور طرابلس أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الوفاق مع حرق أكثر من 13 سيارة مسلحة، و2 BMB، واسترجاع 3 آليات مسلحة كانت بحوزتهم"، وفقاً لما ذكرته "بوابة إفريقيا" الإخبارية اليوم الأحد.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، إن طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس ممتلئ بجثث متفحمة وعربات مُدمرة وخسائر كثيرة تركت بعد فرار قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك.

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كما قالت الشعبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "على الرغم من كل الدعم المُقدّم من قبل تركيا لقوات الوفاق، وعلى الرغم من أعداد المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في صفهم إلا أنهم دائماً ما يرجعون وأذيال الخيبة تجُر وراء ظهورهم تاركين خلفهم الكثير من جثث رفاقهم ومرتزقتهم في كل مرة يحاولون فيها التقدم لتمركزات القوات المسلحة في طريق المطار".