كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اليمن تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الأحد، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 323.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات في محافظة مأرب، وحالة واحدة في كل من المهرة وأبين، و3 حالات في عدن.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل وفاتين في محافظة لحج وحالة شفاء في محافظة المهرة ليرتفع الإجمالي إلى 80 وفاة و14 حالة شفاء.