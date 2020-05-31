كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن تراجع إصابات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا واصل تراجعه حيث يوجد حاليا 14322 مريضا بالمستشفيات نزولا من 14380 في اليوم السابق.

وقالت مديرية الصحة في بيان إن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية الفائقة انخفض من 1361 إلى 1319.

وارتفعت وفيات المستشفيات جراء الفيروس 31 حالة لتصل إلى 18475 مسجلة زيادة تقل عن 100 حالة يوميا لليوم الحادي عشر على التوالي.

وقالت المديرية إن "أرقام وفيات دور الرعاية سيتم تحديثها الثلاثاء المقبل".