كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر السودان يعلن تمديد إغلاق المطارات حتى 14 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأحد، تمديد اغلاق مطارات البلاد أمام حركة المسافرين حتى 14 يونيو تصدياً لانتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب مصدر رسمي.
وذكرت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) "جددت سلطة الطيران المدني السوداني اليوم قرار تمديد اغلاق المطارات السودانية امام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 14يونيو 2020 وذلك تمشيا مع الاجراءات الاحترازية التي تتبناها الدولة باعلان الحظر الشامل".
وكان السودان اغلق مطاراته في 16 أبريل الماضي لشهر، ثم مدد الاغلاق في 16 مايو حتى نهاية الشهر الجاري.
واستثنى القرار الشحن الجوي للبضائع والمساعدات الانسانية ورحلات الشركات العاملة في حقول النفط وإجلاء الرعايا الأجانب.
واحصت الخرطوم حتى الآن 4800 إصابة بكوفيد-19 بينها 262 وفاة.
جلت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال آخر 24 ساعة.
وأصدرت وزارة الصحة السودانية، بيانًا قالت فيه: "تم تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 4346، بالإضافة إلى تسجيل 11 وفاة جديدة، ليصبح عدد الوفيات الكلي 195، فيما تماثل للشفاء 161، ليرتفع عدد المتعافين إلى 749".
وأشارت وزارة الصحة السودانية، إلى بلوغ عداد المصابين بولاية الخرطوم وحدها 3476 شخصا.
وقد أعلنت السلطات الصحية في السودان، تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات و23 حالة شفاء، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
وكانت وزارة الصحة السودانية، قدسجلت في وقت سابق 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة.
وأوضحت الصحة السودانية، في بيان لها على "تويتر"، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 280 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 4 ولايات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 2289 حالة، بينها 97 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 222 شخصاً.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.