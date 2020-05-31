الهند تعلن طرد مسؤولين في السفارة الباكستانية وتتهمهم بالتجسس

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن قرويين في منطقة مانياري، الواقعة عند الحدود التي تفصل بين الأجزاء التي تسيطر عليها الهند وباكستان من كشمير، قولهم إنهم احتجزوا الحمامة كانت تحمل «رسالة مشفرة» ولهذا اعتقدوا أنها جاسوسة لصالح باكستان.

وأشارت الشبكة الإنجليزية إلى الوكالات الأمنية الهندية تعمل على فك شيفرة الرسالة، التي كانت معلقة في إحدى قدمي الحمامة.

وقال كبير ضباط الشرطة، شايليندرا ميشرا، إن القرويين أحضروا الطائر إلى مركز الشرطة، الأحد، بعد أن طارت إلى داخل منزل سيدة قادمة من باكستان.

وتعمل الوكالات الأمنية على فك شيفرة الرسالة، التي كانت معلّقة في إحدى قدمي الحمامة.

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وتابع: "شهدنا حلقة متصلة بأحد قدميها بها أرقام مبهمة، والتحقيقات جارية بهذا الشأن. لا يمكننا الجزم بأنها مستخدمة في التجسس.. شك البعض في أنها رسالة مشفرة".

وأشار إلى أن البعض في منطقة بنجاب الباكستانية يقوم بربط الحمام بعلامات وأرقام في أرجلها لتأكيد الملكية.

وفي 2016، عثرت الشرطة في منطقة اتانكوت، في ولاية البنجاب الهندية، على طائر قرب الحدود الباكستانية، يحمل في قدمه تهديدًا مزعومًا لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقبل ذلك بعام، تم العثور على طائرة على بعد أميال من الحدود بعد اكتشاف «رسالة مختومة» على جسده، حسب الصحافة المحلية.