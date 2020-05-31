كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الأردنية تسجل 5 إصابات بكورونا وتبدأ بتعقيم المساجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 739 إصابة، بحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة.

الإصابات توزعت على 3 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، وحالتين اثنتين لأردنيَّين قادمين من السعودية وبريطانيا، كما سجلت 15 حالة شفاء.

وأشارت الحكومة في الموجز إلى أنه تم إجراء 4349 فحصاً مخبرياً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت حتى الآن 187990 فحصاً.

في سياق متصل، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تعليمات لموظفي المساجد، بعد الإعلان عن إعادة فتح المساجد اعتباراً من الجمعة 5 يونيو.

وتتضمن التعليمات إجراء عملية تعقيم وتنظيف لجميع المساجد قبل فتحها، وتوفير وسائل التطهير في جميع المساجد، وكذلك إلزام جميع رواد المسجد سواء العاملين فيه أو المصلين بوضع الكمامات والقفازات قبل الدخول للمساجد.

وكانت الحكومة أغلقت المساجد في 14 مارس، ضمن مجموعة إجراءات وقرارات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

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وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.