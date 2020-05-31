كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يعلن مقتل 30 حوثياً في مديرية نهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، من قتل أكثر من 30 عنصراً من مسلحي الميليشيات الحوثية وجرح آخرين، في معارك بمديرية نهم، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لقوات الجيش في بيان صحفي، إن رجال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية كسروا هجوماً للميليشيات الحوثية في نجد العتق وجبال بحرة وسلسلة جبال صلب جنوبي غرب مديرية نهم.

وأكد البيان أن مقتل أكثر من 30 عنصراً من الميليشيات وجرح آخرين، فيما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للمليشيات كانت في طريقها إلى الجبهة.

وأشار البيان إلى أن الغارات أسفرت "عن تدمير قرابة 10 دوريات ومصرع جميع من كانوا على متنها".

كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات أخرى "مواقع متفرقة للمليشيات بمديرية نهم وتمكنت من تدمير خمس عربات قتالية".