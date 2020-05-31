كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر السويد تعلن عدم تسجيل وفيات بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السويدية، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك للمرة الأولى منذ 13 مارس، إلا أن عطلات نهاية الأسبوع عادة ما تشهد تأخيرا في تسجيل أعداد الحالات الجديدة.
وقوبل النهج المنفتح الذي اتبعته السويد في التعامل مع الفيروس والذي يعتمد على التباعد الاجتماعي الطوعي والحرص على أساسيات النظافة العامة بانتقادات وصفته بأنه تجربة خطيرة لكن منظمة الصحة العالمية أثنت عليه بوصفه نموذجا للتعامل مع الفيروس في المستقبل.
وأشارت بيانات إلى أن السويد سجلت أعلى عدد لوفيات مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس في أوروبا نسبة إلى عدد السكان وذلك خلال فترة ٧ أيام.
وقال المتحدث باسم هيئة الصحة إن عطلات سابقة لنهاية الأسبوع شهدت ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بما يصل إلى حالتين فقط لكن العدد زاد كثيرا في الأيام التالية عند عودة التسجيل إلى وتيرته.
وأودى المرض بحياة 4395 شخصا في السويد.
وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.
وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.
وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.
وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.
وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.
وفي البرازيل تم تسجيل ارتفاعا حادا في عدد الوفيات وكذلك عدد المصابين، في الأيام الأخيرة، حيث توفي حتى الآن 26754 شخصا، وحلت الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين بحصيلة تجاوزت 438 ألف مصاب.