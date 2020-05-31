كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| وصول أول قطار روسي إلى شبه جزيرة القرم

وصل أمس الأربعاء أول قطار للركاب يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو من أوكرانيا عام 2014.

ويأتي وصول القطار بعد افتتاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجسر سكك حديدية بطول 19 كيلومتراً وهو الأطول في أوروبا وسيسمح لمليون مسافر و13 مليون طن من البضائع الوصول إلى شبه الجزيرة.

واستقبل الآلاف من الروس وصول القطار في أجواء احتفالية أظهرت تأثر البعض منهم بالقرب من الوطن الأم، بحسب موقع يورو نيوز.