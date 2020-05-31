شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تسجل أعلى حصيلة يومية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، تسجيل 553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية ظهور الفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن إجمالي الإصابات بلغ 9 آلاف و 855 حالة إصابة منذ أول ظهور له.
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