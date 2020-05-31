شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعدل مواعيد حظر التجول بدءًا من الغد والان نبدء بالتفاصيل

أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، قراراً بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وكذا حركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

ونص القرار على حظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

كما نص القرار على تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً درءاً لأي تزاحم بين المواطنين، ويُعمل به اعتباراً من غد الاثنين.