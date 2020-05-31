شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل محافظ القدس والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم محافظ القدس عدنان غيث، وأعضاء من حركة فتح لدى مشاركتهم في وقفة لإحياء الذكرى الـ19 لرحيل فيصل الحسيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مخابرات الاحتلال منعت وقفة أحياء لذكرى استشهاد فيصل الحسيني واعتقلت عددا من المشاركين في الوقفة التي نُظمت أمام مقر منظمة التحرير الفلسطينية في القدس "بيت الشرق" بحي الشيخ جراح، واعتقلت إسحاق القواسمي العامل في بيت الشرق سابقاً، ونائب أمير سر حركة فتح في القدس عادل أبو زنيد، وأعضاء الإقليم عوض السلايمة وناصر قواس، وعدداً من المقدسيين.