برشلونة يندد بمقتل الأميركي فلويد

2020-05-31 | 21:15
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أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، يندد فيه بالعنصرية بكافة أشكالها.
وقال برشلونة في بيانه: "العنصرية شكل من أشكال التمييز، يسعى لتحطيم وتهميش الناس بسبب جنسهم أو أصلهم أو لون بشرتهم، وهذا وباء يؤثر علينا جميعًا".
وأضاف بيان البارسا: "في برشلونة لن نتوقف عن محاربة العنصرية، هذا هو التزامنا".
يأتي بيان النادي الكتالوني بعد وفاة مواطن أمريكي من أصل أفريقي يدعى "جورج فلويد" يبلغ من العمر 46 عامًا، يوم الإثنين الماضي، على يد شرطي أبيض البشرة.
وأضاف بيان البارسا: "في برشلونة لن نتوقف عن محاربة العنصرية، هذا هو التزامنا".
يأتي بيان النادي الكتالوني بعد وفاة مواطن أمريكي من أصل أفريقي يدعى "جورج فلويد" يبلغ من العمر 46 عامًا، يوم الإثنين الماضي، على يد شرطي أبيض البشرة.
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