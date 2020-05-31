برشلونة يندد بمقتل الأميركي فلويد

وقال برشلونة في بيانه: "العنصرية شكل من أشكال التمييز، يسعى لتحطيم وتهميش الناس بسبب جنسهم أو أصلهم أو لون بشرتهم، وهذا وباء يؤثر علينا جميعًا".

وأضاف بيان البارسا: "في برشلونة لن نتوقف عن محاربة العنصرية، هذا هو التزامنا".



يأتي بيان النادي الكتالوني بعد وفاة مواطن أمريكي من أصل أفريقي يدعى "جورج فلويد" يبلغ من العمر 46 عامًا، يوم الإثنين الماضي، على يد شرطي أبيض البشرة.