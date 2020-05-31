عمليات سامراء تعلن تدمير 7 مضافات واعتقال 12 مطلوباً

اعلنت قيادة عمليات سامراء، الاحد، عن تدمير 7 مضافات وتفكيك 23 عبوة ناسفة، مؤكدة اعتقال 12 مطلوباً.

وقال قائد العمليات اللواء الركن عماد الزهيري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة عمليات سامراء نفذت عملية واسعة شرق منطقة نهر رصاصي بمساحة تقدر من 100 الى 150 كم 2 من خلال محورين الاول للجيش العراقي والثاني للشرطة الاتحادية من القطعات التي تعمل بقاطع المسؤولية"، مؤكداً أنها "ستستمر لايام لمطاردة مجاميع ارهابية وبعض الخلايا النائمة وباسناد ابطال طيران الجيش والهندسة العسكرية".

وأضاف أن "النتائج كانت تدمير 7 مضافات مع موادها الغذائية وتجهيزاتها وتفكيك 23 عبوة ناسفة قديمة وتفجير عدد من الخنادق والقناطر التي تستخدمها المجاميع الارهابية"، مشيراً الى "القاء القبض على 12 مطلوبا ومشتبها به للقضاء وفتح عدد من الطرق لمحاصرة ومطاردة العدو".