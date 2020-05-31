نجم عربي يتضامن مع 'ضحية' العنصرية في اميركا

رياضة 2020-05-31 | 20:42 6,194 مشاهدة عبر الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير بوروسيا دورتموند عن تضامنه مع جورج فلويد، ضحية العنصرية في أمريكا، عقب تسجيله لهدف في مرمى بادربورن، اليوم السبت، ضمن لقاءات دوري الدرجة الألماني لكرة القدم. وكتب أشرف حكيمي على قميصه عبارة “العدالة لجورج فلويد”، حيث أظهرها مباشرة بعد تسجيله الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الخامسة والثمانين. يذكر أن فلويد قتل بعد أن ركع ضابط شرطة مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية، ديريك شوفين على عنق فلويد لمدة أكثر من 7 دقائق، بينما كان مقيد اليدين على حافة الطريق.





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