محافظ بغداد يخول رؤساء الوحدات الادارية بتحديد سعر الامبير لشهر حزيران

اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاحد، تخويل رؤساء الوحدات الادارية بتحديد سعر الامبير لشهر حزيران المقبل.
واضاف انه تم الاشتراط على ان "لا يتجاوز مبلغ (٨) الاف دينار للتشغيل العادي من الساعة الـ ١٢ ظهرا الى الخامسة فجرا وان لا يتجاوز سعر التشغيل للخط (الذهبي) (٢٤) ساعة يوميا مبلغ (١٢) الف دينار للامبير الواحد لجميع المولدات الحكومية والاهلية".
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