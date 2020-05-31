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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. ترتيب أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الـ36 حسب العمر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت صورة على موقع التدوين المصغر تويتر عن ترتيب أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الـ36 حسب العمر.
يذكر أن عبد العزيز آل سعود،هو مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، والحاكم الرابع عشر من أسرة آل سعود.
بهرت شخصية الملك عبدالعزيز الكثير من المفكرين والمؤرخين في العالم، ومنهم المؤرخ الصيني البروفيسور يانغ يان هونغ الذي قال عنه: "لقد كان الملك عبدالعزيز أحد العباقرة الذين قدموا لأممهم وأوطانهم خدمات جليلة بجهودهم الجبارة التي لا تعرف الكلل أو الملل، وأثروا في تطور المجتمعات البشرية وتقدمها نحو الغاية المنشودة، وسجلوا مآثر عظيمة في السجل التاريخي المفعم بالأمجاد الخالدة".
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