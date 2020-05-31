صاحب الغنم التي دهسها فرنسي يستأنف الحكم: الابتدائي خيب أملي

استلمت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء ملف صاحب قطيع الأغنام، الذي يتهم مقيما فرنسيا بدهسها، فيما لم تحدد بعد جلسة المحاكمة.

وحسب ما صرح به حسن الشتيو، صاحب الأغنام، لموقع “اليوم24″، فإن ملف قضيته أحيل على محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قبل يومين، مبرزا أن الحكم الابتدائي جاء مخيبا له، ولم ينصفه.

وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة بنسليمان، قبل أسابيع، بالحبس شهرا نافذا في حق الفرنسي، الذي دهس أغناما كانت في ملكية حسن الشتيو نواحي مدينة المحمدية، وغرامة قدرها 20 ألف درهم لفائدته.

يذكر أن النيابة العامة وجهت إلى المتهم تهمتي “التهديد بالقتل”، و”قتل حيوانات أليفة”.

وتجدر الإشارة إلى أن نشطاء مغاربة تداولوا، قبل أسابيع، شريط فيديو، ظهر فيه الطفل، صاحب الغنم، وهو يبكي أمام مشهد دهس غنم أسرته، التي كان يرعاها قرب شاطئ الصنوبر (David)، حيث أدى السلوك الوحشي إلى المواطن الفرنسي إلى مقتل كل الأغنام، التي ظهرت جثثاً هامدة على الطريق، في مشهد قاس.