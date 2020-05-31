طنجة..مبادرة لإعادة ترميم مجسم عبد الرحمان اليوسفي بعدما قام مجهولون بتشويهه

بادر عدد من ساكنة مدينة طنجة، اليوم الأحد، في إعادة ترميم مجسم شارع عبد الرحمان اليوسفي، وتنظيفه، بعدما قام مجهولون بتشويهه، وتلطيخ جدرانه بالطين المبلل، وإتلاف الورود، والشموع المحيطة بالمجسم، والتي وضعها مواطنون في وقت سابق ترحما على روح اليوسفي.

ولقيت المبادرة، استحسان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالبوا بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في حق المتورطين.

وكان مواطنون قد بادروا، أمس السبت، إلى وضع زهور، وشموع، مرفوقة بعبارات تأبين للوزير الأول السابق، عبد الرحمان اليوسفي، الذي وافته المنية، أول أمس الجمعة، عن عمر ناهر 96 سنة، إذ سرعان ما قام مجهولون بإتلافها وتلطيخ جدران المجسم بالصباغة، ما أثار استنكار عدد من المواطنين.