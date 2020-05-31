بادر عدد من ساكنة مدينة طنجة، اليوم الأحد، في إعادة ترميم مجسم شارع عبد الرحمان اليوسفي، وتنظيفه، بعدما قام مجهولون بتشويهه، وتلطيخ جدرانه بالطين المبلل، وإتلاف الورود، والشموع المحيطة بالمجسم، والتي وضعها مواطنون في وقت سابق ترحما على روح اليوسفي.
ولقيت المبادرة، استحسان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالبوا بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في حق المتورطين.
وكان مواطنون قد بادروا، أمس السبت، إلى وضع زهور، وشموع، مرفوقة بعبارات تأبين للوزير الأول السابق، عبد الرحمان اليوسفي، الذي وافته المنية، أول أمس الجمعة، عن عمر ناهر 96 سنة، إذ سرعان ما قام مجهولون بإتلافها وتلطيخ جدران المجسم بالصباغة، ما أثار استنكار عدد من المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة..مبادرة لإعادة ترميم مجسم عبد الرحمان اليوسفي بعدما قام مجهولون بتشويهه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.