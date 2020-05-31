الكويت تستعد لعودة صلاة الجماعة بتعقيم المساجد

الأحد 31 مايو 2020

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي فهد العفاسي أن "الأوقاف" ستباشر، الأحد، عملية تعقيم المساجد تمهيدا وتجهيزا لبدء الصلوات بها خلال المرحلة المقبلة.



ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن العفاسي قوله إن عملية التعقيم ستستمر لمدة 10 أيام في المحافظات الـ6، لتبدأ بعد ذلك عملية مباشرة الصلوات.

وأضاف أن عملية التعقيم ستشمل 908 مساجد موجودة في المناطق النموذجية والسكن الخاص فقط من أصل 1600 مسجد رسمي موجودة في البلاد.

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وشدد العفاسي على أن عملية عودة الصلاة في المساجد ستكون بشروط محددة وصارمة لا تنازل أو تراخ فيها، وذلك من خلال اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية داخل كل مسجد ومنها وضع "ستيكرات" للتباعد بين المصلين وضوابط للإمام والمؤذن مع فتح المسجد قبل الصلاة وإغلاقه بعدها مباشرة.

وأوضح العفاسي أن هذه العملية ستكون تحت التقييم لمدة عشرة أيام ثم يتم بعدها اتخاذ القرار إما بالتوسع أو الاستمرار بنفس الإجراءات أو اتخاذ أي إجراء آخر.

كانت وزراة الأوقاف الكويتية أوقفت صلاة الجماعة في المساجد، من بينها صلاة الجمعة، في 13 مارس الماضي، والاكتفاء بالآذان فقط، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.