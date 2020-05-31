شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 3559 وتسجيل 1877 إصابة جديدة بكورونا في السعودية والان مع التفاصيل

الأحد 31 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في المملكة إلى 503.

Advertisements وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1877 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 85261 حالة. ولفت المتحدث إلى تسجيل 3559 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 62442.

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