شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي» تحظر التنقل بين مدن الإمارة لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها “أبوظبي والعين والظفرة”، اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء ولمدة أسبوع.
جاء ذلك حسب ما أعلنته لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، مؤكدة أن الحظر يشمل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين.
ويستثنى من الحظر، بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم خلال أوقات برنامج التعقيم الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر «أبوظبي» تحظر التنقل بين مدن الإمارة لمدة أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.