شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي» تحظر التنقل بين مدن الإمارة لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها “أبوظبي والعين والظفرة”، اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء ولمدة أسبوع.

جاء ذلك حسب ما أعلنته لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، مؤكدة أن الحظر يشمل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين.

ويستثنى من الحظر، بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم خلال أوقات برنامج التعقيم الوطني.