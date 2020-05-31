إجراءات جديدة في المسجد النبوي.. وإعادة فتح (الأقصى)

الرياض ـ عواصم ـ وكالات: عززت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في المدينة المنورة بالسعودية إجراءاتها الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا بعد الفتح التدريجي للمسجد اعتباراً من أمس الأحد. ووفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، عاد المصلون إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة في المسجد النبوي وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة والإيمان. وأكد المتحدث الرسمي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان العسيري استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة بالمسجد، وتفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد عن 40 بالمئة من الطاقة الاستيعابية. بالاضافة الى تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين، ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول، ورفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً، على أن تكون الصلاة على الرخام، وغسل وتعقيم أرضيات المسجد النبوي وساحاته بعد كل صلاة.

وفي فلسطين، أعيد فتح أبواب المسجد الأقصى في شرق مدينة القدس، بعد 70 يوما من إغلاقه ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن آلاف المصلين من القدس ومحيطها أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، بعد إعادة افتتاحه بقرار من دائرة الأوقاف الإسلامية. ودخل المصلون أبواب المسجد الأقصى مكبرين مهللين ساجدين، فيما فتحت جميع المصليات المسقوفة داخل المسجد للصلاة من أجل المساعدة في التباعد الاجتماعي والحد من انتشار الفيروس. وأجرت الأوقاف الإسلامية في القدس خلال الأيام الماضية عمليات تعقيم وترتيب لمسارات سير المصلين القادمين للمسجد من أجل الالتزام بالتعليمات الصحية ومن أجل منع الاكتظاظ داخل المصليات والساحات.