نتائج مبشرة لعقار (أناكينرا).. وتحديد تدابير وقائية في أماكن العمل مع تجاوز عدد المتعافين 2.7 مليون عالميا

ـ 71% نسبة التعافي في السعودية.. وأكثر من 11 ألف متعافٍ في الكويت

ـ قطر تخطط لإعادة تشغيل الرحلات الجوية.. وحالتا وفاة جديدة بالإمارات

ـ تمديد حظر التجول في العراق.. وتعديل في بروتوكول العلاج بمصر

ـ قانون لحماية الأطباء في السودان.. وإسرائيل تبقي المدارس مفتوحة

ـ رقم قياسي جديد في البرازيل.. والوفيات تعاود الانخفاض بأميركا

ـ متنزهات باريس تفتح أبوابها مجددا.. و416 إصابة جديدة في إيطاليا

ـ رفع مزيد من القيود بإسبانيا.. وتخفيف حذر في بريطانيا

ـ روسيا تبدأ تجارب سريرية للقاح.. والهند تسجل 8380 حالة جديدة

باريس ـ عواصم ـ وكالات:

أعطى عقار “أناكينرا” المخصص لأمراض الروماتيزم، نتائج مشجعة في معالجة الأشكال الحادة من مرض كوفيد 19 من خلال خفض خطر الوفاة، والحاجة الى وضع جهاز تنفس اصطناعي في العناية المركزة، وذلك وفق دراسة فرنسية. وكتب الطبيب المتخصص في أمراض الروماتيزم راندي كرون من جامعة ألاباما في الدراسة المنشورة في مجلة “ذي لانسيت روماتولوجي”: إن “الانخفاض الكبير في معدل الوفيات المرتبط باستخدام أناكينرا لدى المصابين بكوفيد 19 في هذه الدراسة أمر مشجع في هذه الأوقات”. والهدف من استخدامه هو الحؤول دون “عاصفة السيتوكين” التي يهاجم فيها الجسم نفسه والتي قد تحصل في ظل التهاب رئوي حاد قد يسببه كوفيد 19 فيحصل قصور خطر في الجهاز التنفسي. وهي حالة تتوقف فيها الرئتان عن إنتاج الأوكسجين الكافي للأعضاء الحيوية ما يتطلب مساعدة أجهزة التنفس الاصطناعية. يأتي ذلك في وقت تجاوز عدد المتعافين فيه من فيروس كورونا حول العالم 2.7 مليون شخص. حسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص في رصد ضحايا فيروس كورونا. من جهة اخرى، حددت منظمة العمل الدولية تدابير وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في أماكن العمل، يمكن إبقاء العمل بها في الأشهر المقبلة. وبحسب مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، أولغا كولايفا، في مقابلة مع صحيفة “روسيسكويا غازيتا”، أنه “عند استئناف العمل بعد الوباء، ستكون هناك متطلبات لدخول المصعد واحداً تلو الآخر، والحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين العاملين، وتغيير فترات عمل الموظفين في المكتب ومن المنزل، بحيث لا يكون هناك تقاطع في نفس المكان” ومن الممكن أيضاً تحديد ممرات الحركة التنقل داخل المباني، على سبيل المثال، يدخل الناس عبر ممر واحد إلى غرفة ما ويخرجون منها من خلال ممر آخر، وأضافت بقولها “إذا تحدثنا عما سيحدث في الأشهر الستة المقبلة، أعتقد أن كل هذا سيبقى ساريا”. كما لفتت الانتباه أيضاً إلى ضرورة تعزيز عمليات التفتيش على العمل خلال هذه الفترة وتوفير تدابير الحماية الاجتماعية للعمال.

خليجيا، أكدت وزارة الصحة السعودية أن نسبة تعافي المصابين من مرض كوفيد 19 بلغت 71%. وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (19 ألفًا و104) فحوص جديدة ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (806 آلاف و569) فحصًا. كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 1230 من مصابي فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 11386 شخص. كما سجلت دولة الكويت 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27043. بدورها أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية أنها ستعيد تشغيل رحلاتها على نحو تدريجي إلى العديد من المدن الرئيسية حول العالم، تماشيا مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم. وقد أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 38 حالة. بدورها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 661 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34557 حالة.

الى ذلك، أعلنت السلطات العراقية، تمديد حظر التجول وإيقاف رحلات الوافدين العراقيين عبر المنافذ الحدودية لمدة أسبوع، اعتبارا من أمس الأحد. وفي مصر أعلن رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان عن تعديل في بروتوكول العلاج للمصابين بالفيروس، حيث تم حذف عقار التاميفلو، وإضافة بدائل من أدوية أخرى مضادات للفيروسات مع هيدروكسي كلوروكين. كما أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي وأشعة الصدر والتحاليل المعملية كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس. وقد سجلت مصر امس الاول 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و34 حالة وفاة في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء. وفي السودان أجازت الحكومة قانونا رادعا لحماية الكوادر الصحية، ومددت إغلاق مطار الخرطوم أسبوعين إضافيين حتى السابع عشر من يونيو. من جانبها، اعلنت السلطات الإسرائيلية إن المدارس ستظل مفتوحة على الرغم من تفشي مرض كوفيد 19 في مدرسة ثانوية.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 7797 حالة، بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة كما إجمالي عدد الإصابات 151 ألفا و 466 حالة، بعد تسجيل 2516 حالة إصابة جديدة. وفي أميركا، تم تسجيل 960 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهو معدل منخفض نسبة الى الأيام السابقة. من جهتها، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت رقما قياسيا بلغ 33274 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 498440 حالة بينما تجاوز عدد الوفيات نظيره في فرنسا ليأتي رابعا على مستوى العالم خلف الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

الى ذلك، فتحت متنزهات وحدائق باريس أبوابها مجددا بعد إغلاق دام أكثر من شهرين في ظل إجراءات احتواء فيروس كورونا. فيما قالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 416 حالة إصابة. بدورها، أعلنت إسبانيا أنها بصدد تخفيف المزيد من قيود كورونا في أربع جزر صغيرة، وإتاحة العمل في الأماكن المفتوحة للمطاعم بنسبة 75 في المئة. وفي بريطانيا، قال وزير الخارجية دومينيك راب إن التخفيف “الحذر” للقيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا يعد “الخطوة الصحيحة” في الوقت الحالي، متجاهلا الانتقادات بسبب التحرك بسرعة كبيرة للسماح للناس بمزيد من التواصل الاجتماعي. في السياق، نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قوله إن علماء روسا يعتزمون بدء تجارب سريرية خلال أسبوعين على لقاح للوقاية في فيروس كورونا المستجد. وقد سجلت روسيا 9268 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع مجملها إلى 405843. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 8380 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت تايلاند أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 3081 بينما ظلت الوفيات ثابتة عند 57.