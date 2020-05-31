وزير الخارجية اللبناني: هناك محاولات إسرائيلية لإضعاف (اليونيفيل)

بيروت ـ وكالات: قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتى، إن التمديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب “يونيفيل”، سيتم آخر يوليوولكن الاتصالات بدأت منذ فترة. ونقلت صحيفة “النهار” اللبنانية، مساء أمس الاول عن ناصيف حتى، قوله إن مجلس الأمن يدرس الموازنة لتقييم قوات اليونيفيل، وهناك اقتراحات من الأمين العام للأمم المتحدة والهيئة الاستشارية، لزيادة طفيفة في ميزانيتها. وقال وزير الخارجية اللبناني، إننا “نخوض معركة ديبلوماسية عنوانها هام جدا هو التمديد ليونيفيل بمختلف مهامها، دون المس بعديد القوة، لأن الهدف من خفض العديد هو إضعافها، ونحن في اتصال مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لدعم الموقف اللبناني في هذا الصدد”. ويشدد ناصيف حتى على أن مصلحة الحفاظ على السلم والأمن في الجنوب اللبناني أساسية، مؤكدا أن هناك محاولات إسرائيلية دائما لإضعاف قوة يونيفيل في الجنوب والسعي إلى تحوير مهامها، و”هذه المحاولات تجرى وجرت، ونحن نتصدى لها دائما، وهناك موقف دولي واسع مؤيد لنا. موقفنا ثابت ومستقر وسنعمل دائما على تعزيز هذا الدعم وتوسيعه”. ومن المقرر أن يستقبل الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بعد غد الأربعاء ليؤكد أمامهم موقف لبنان الثابت والمستقر والدائم الالتزام بالقرار 1701.