صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الكرخ وعددها 35 : - حي العامل/ ١ اصابة

- الطوبجي/ ١ اصابة

- الحرية/ ٥ اصابات

- الشعلة/ ٣ اصابات

- التاجي / ١ اصابة

- اليرموك/ ١ اصابة

- المنصور / ١ اصابة

- الشالجية/ ١ اصابة

- رحمانية الكرخ/١ اصابة

- حي العدل/ ٢ اصابة

- الكاظمية/ ٣ اصابات

- المحمودية/ ١ اصابة

- الدورة / ٩ اصابات

- الرصافة/ ٣ اصابات

- ديالى/ ١ اصابة

- بابل/ ١ اصابة - الشعلة/ ٣ اصابات- التاجي / ١ اصابة- اليرموك/ ١ اصابة- المنصور / ١ اصابة- الشالجية/ ١ اصابة- رحمانية الكرخ/١ اصابة- حي العدل/ ٢ اصابة- الكاظمية/ ٣ اصابات- المحمودية/ ١ اصابة- الدورة / ٩ اصابات- الرصافة/ ٣ اصابات- ديالى/ ١ اصابة- بابل/ ١ اصابة

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