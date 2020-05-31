وكالة إيرانية: طهران لن تسلّم كييف أجهزة التسجيل الخاصة بالطائرة المنكوبة

وذكرت الوكالة، أن "طهران قالت إن سبب رفضها تسليم أجهزة التسجيل هو تأخر كييف في الرد على المقترح الإيراني في هذا الشأن".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في شهر آذار الماضي، أن أجهزة التسجيل سيتم فحصها في أوكرانيا أو في فرنسا.



وأسفر تحطم الطائرة الأوكرانية في شهر كانون الأول الماضي، عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبا.