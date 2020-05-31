تسجيل 101 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الأحد، عن تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم.
وقالت الوزارة ببيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم اليوم، "تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان".
وأضافت الوزارة، أن الاصابات موزعة كالتالي: "51 اصابة في قضاء بنجوين، و42 بالسليمانية، و3 بـ وارماوه، و 1 في كلار، و1 في كفري، و1 في حلبجة، و1 من اهالي بغداد ".
واعلنت وزراة الصحة الاتحاية، بوقت سابق من اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 260 اصابة جديدة وعشرة وفيات و46 حالة شفاء.
وأضافت الوزارة، أن الاصابات موزعة كالتالي: "51 اصابة في قضاء بنجوين، و42 بالسليمانية، و3 بـ وارماوه، و 1 في كلار، و1 في كفري، و1 في حلبجة، و1 من اهالي بغداد ".
واعلنت وزراة الصحة الاتحاية، بوقت سابق من اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 260 اصابة جديدة وعشرة وفيات و46 حالة شفاء.
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