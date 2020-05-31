4 أخطاء شائعة في تحضير الشاي يجب التوقف عنها

ووفقا لموقع "ميس كيرا"، فإن التحضير الجيد للشاي يتطلب تجنب بعض الأخطاء الشائعة التي يميل معظمنا إلى ارتكابها أثناء محاولته إتقان فنجان شاي مثالي.

تخزين أوراق الشاي بشكل غير صحيح

يمكن أن يؤثر الشاي المخزن بشكل سيء أو الشاي القديم جدًا على مذاقه وفوائده. تأكد من تخزين الشاي بعيدًا عن الضوء والحرارة في وعاء محكم الغلق. تجنب تخزين الشاي في وعاء معدني لفترة طويلة جدًا وقريب من التوابل القوية أيضًا.



درجة الحرارة الصحيحة المطلوبة لكوب مثالي من الشاي تعتمد بشكل كبير على نوع الشاي الذي تستخدمه. لن يمنحك إضافة الكثير من الماء الساخن أو الماء البارد أفضل النتائج من أوراق الشاي. ويعد صنع الشاي عملية دقيقة وتتطلب وقتًا، لذلك تأكد من عدم سكب الماء الساخن للغاية على الشاي لتجنب حرق الأوراق.