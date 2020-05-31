دورتموند يكتسح بادبورن بسداسية ويواصل ملاحقة بايرن على صدارة البوندسليغا

وبذلك ضيق بوروسيا دورتموند الفارق بينه وبين صاحب الصدارة بايرن ميونخ، ولكن المسافة تبقى بعيدة كذلك بابتعاد الفريق البافاري بـ 10 نقاط.

وبدأ شوط المباراة الأول بشكل هادئ، ولم يشهد العديد من الفرص الخطيرة فضلًا عن هدوء النسق بين الفريقين، مع استحواذ أسود الفيستيفاليان على الكرة.



وعلى ذلك، انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي دون أهداف دون أن يشهد العديد من التهديدات لكلا المرميين أو فرص خطيرة من هذا الجانب أو ذاك.

وعلى العكس تمامًا، ظهر بوروسيا دورتموند بوجه مغاير في شوط المباراة الثاني وشن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى الفريق المضيف.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين، نجح الدولي البلجيكي ثورجان هازارد في افتتاح التسجيل لصالح بوروسيا دورتموند ليمنح التقدم أخيرًا لفريقه.



وفي الدقيقة السابعة والخمسين عزز جادون سانشو التقدم لفريقه بطريقة رائعة، ليرفع قميصه ويكشف عن قميص آخر يدعم فيه حديث العالم في الوقت الحالي فلويد.

وفي الدقيقة الثانية والسبعين نجح أصحاب الأرض عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح أوفي هونيمير مسجلًا هدف فريقه الأول.

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وبعدها بدقيقتين فقط عاد سانشو ليوسع الفارق لصالح بوروسيا دورتموند بتسجيل هدفع الشهصي الثاني والهدف الثالث لصالح أسود الفيستيفاليان.

وفي الدقيقة الخامسة والثمانين وضع النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي بصمته مسجلًا الهدف الرابع وموسعًا الفارق أكثر لصالح فريقه.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي، وضع مارسيل شميلزر بصمته بتسجيل الهدف الخامس، قبل أن يكمل سانشو الهاتريك في الوقت بدل الضائع بهدف سادس.

وبذلك رفع بوروسيا دورتموند رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 57 في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ، بينما تجمد رصيد بادربورن عند النقطة 19 في المركز الأخير.

