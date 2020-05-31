مجلس النواب يحدد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسته الاعتيادية

حددت هيأة رئاسة مجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، موعداً لعقد جلسات المجلس. وذكرت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية يوم الاربعاء الموافق ٣ / ٦ /٢٠٢٠ الساعة الواحدة ظهراً". وأضاف أن "عقد الجلسة جاء لقراءة ومناقشة عدد من القوانين المدرجة على جداول اعماله".



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