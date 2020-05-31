7 وفيات و127 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الأحد، عن تسجيل 7 وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



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وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا، في الموجز الصحفي اليومي، أن مجموع الوفيات وصل إلى 653.

كما أشار إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتبلغ 9394 موزعة عبر كل مدن البلاد.

وكشف عن تعافي 199 حالة جديدة، ليصل بذلك الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 5748، بينما لا زال 23 مريضا في العناية المركزة.