أعلى معدل إصابات يومي.. ظهور 44 حالة إيجابية بكورونا في السويس ووفاة 5

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أظهرت التحاليل المعملية في السويس إيجابية مسحات 30 حالة لفيروس كورونا المستجد، مساء اليوم الأحد، ليصل بذلك إجمالي المصابين اليوم إلى 44 حالة، إذ أعلنت مديرية الصحة صباحًا إصابة 14 حالة.

وبلغت عدد الوفيات اليوم 5 حالات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في السويس إلى 17 حالة.

Advertisements

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان، أن المصابين جرى توزيعهم على أقسام العزل في مستشفيات الحميات والتأمين الصحي والصدر والمستشفى العام لتلقي العلاج مع عزل الحالات البسيطة منزليًا.

وأفادت صحة السويس بأن إجمالي الإصابات في المحافظة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بلغ 265 حالة. وذكر مصدر مسؤول أن الحالات التي أكدت التحاليل إصابتها اليوم خالطت حالات إيجابية سابقة، لافتًا إلى أن أغلب المصابين حالاتهم مستقرة.

وطالبت صحة السويس المواطنين الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة، وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة وتجنب التجمعات واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي ومراعاة آداب العطس والسعال وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة وعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى والالتزام بالمسافة الأمنة وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات مثل أماكن العمل أو الأسواق أو والمصالح الحكومية والبنوك ووسائل المواصلات العامة.