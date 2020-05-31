محافظ أسوان يناقش خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

عقد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الأحد، اجتماعًا لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتأمينية والإدارية والفنية المطلوبة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، المقررة خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 21 يوليو للثانوية العامة، فيما ستمتد امتحانات الثانوية الأزهرية حتى 27 يوليو.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، إلى جانب قيادات مديرية الأمن والقطاع العسكري والمستشار العسكري.

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استعرض المحافظ خطة التأمين الشاملة ووضع سيناريو تخيلي للتعامل مع المواقف الطارئة، حيث سيجرى محاسبة أي مسؤول لا يبلغ بأي موقف طارئ أثناء مراحل العملية الامتحانية بداية من تسليم أوراق الأسئلة والإجابات وحتى توزيعها على الطلاب داخل اللجان، وأيضًا تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

كما تابع أعمال تأمين وتطهير وتعقيم مقار لجان الامتحانات بشكل دوري ويومي سواء داخل أو خارج المدارس والمعاهد الأزهرية بواسطة الجهات المسؤولة، حيث ستدعم المحافظة أعمال التقيم بـ 1،5 طن كحول منها طن كحول للصحة ونصف طن للتعليم والأزهر.

وشدد المحافظ على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمجابهة جائحة كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بهذه المدارس والمعاهد الأزهرية قبل وأثناء الإمتحانات من خلال توفير زائرة صحية لكل لجنة مع توقيع الكشف الحرارى وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، وأيضاً التأكد من إرتداء الكمامات و الحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها، علاوة على تركيب بنارات وملصقات توعوية الطلاب والعاملين لإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية والحماية من إنتقال وإنتشار فيروس كورونا.