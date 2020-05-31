دهس متظاهرين.. سيارات من شرطة نيويورك تصدم محتجين.. والولاية تفتح تحقيقًا - فيديو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صفوت:

تصاعدت حدة الاحتجاجات الأمريكية على خلفية مقتل "جورج فلويد" المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، بعد اعتقاله في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، وخرجت الاحتجاجات المنددة بتعامل الشرطة مع فلويد، وتخللها أعمال عنف وحرق سيارات للشرطة من قبل المتظاهرين، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرذاذ لتفريق الحشود.

وفتحت ولاية نيويورك، اليوم الأحد تحقيقًا في حادث دهس سيارتين للشرطة لحشد من المحتجين في مدينة بروكلين بالولاية.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، مقطع فيديو سبب صدمة كبيرة، لسيارة تابعة للشرطة وسط حشد من عشرات المتظاهرين يرشقها عدد منهم بزجاجات وأشياء أخرى، ثم تظهر سيارة شرطة ثانية إلى جانب الأولى التي كانت تسير وسط هؤلاء ببطء، وبعدها بثواني يقرر السائق التقدم أكثر لتصيب خمسة أشخاص على الأقل، ومع تقدمها، تحركت السيارة الأولى لتصطدم بالأشخاص الواقفين أمامها، قبل أن يسقط عديد من الأشخاص على الأرض.

ويسمع بعد ذلك في مقطع الفيديو المتداول، صراخ وصياح، بينما يصعد شخص على السيارة ويبدأ بالقفز فوقها بهدف تخريبها على ما يبدو.

من جانبه علق بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك قائلاً: "إن الحادث الذي وقع اليوم، مثير للقلق ويجري التحقيق فيه".

وتابع أنه لن يلقي باللوم على الضباط الذين يحاولون التعامل مع وضع مستحيل للغاية"، مضيفا أن "الأفراد الذين تجمعوا حول سيارة الشرطة قاموا بالتصرف الخطأ في الأساس، وخلقوا وضعا غير مقبول".

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وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم: "كنت أتمنى لو اتبع الضباط نهجا مختلفا، لكن لنبدأ من البداية المتظاهرون في الفيديو قاموا بالأمر الخطأ عندما أحاطوا بسيارة الشرطة".

وصرح مصدر في شرطة الولاية رافضًا الكشف عن هويته لشبكة "سي بي أس نيوز" الأمريكية قائلاً: "الفيديو يظهر محاصرة المتظاهرون لسيارة الشرطة الذي رشقوا السيارات بالحجارة، فضلاً عن محاولة إضرام النيران فيها".

وتابع في تصريحاته، أن ضباط الشرطة لم يقصدوا دهس المتظاهرين لكنهم حاولوا الهروب من الموقف.

من جانبها، طالبت نائبة الكونجرس ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، عمدة المدينة بتقديم الضباط إلى العدالة وعدم رفض القضية في المراجعات الداخلية.

ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية، عن نائبة الكونجرس قولها، إن ضابطًا بشرطة نيويورك قاد سيارة الدفع الرباعي واصطدم بحشد من المحتجين، وكان يمكن قتلهم بهذه الطريقة.

وتابعت أنها لا تعرف أعداد المصابين من الحادث، ودعت إلى وقف فوري للتصعيد، محذرة من الانزلاق في مستنقع الفوضى.