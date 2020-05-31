ترامب: سنصنف أنتيفا تنظيمًا إرهابيًا

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستصنف حركة "أنتيفا" المناهضة للفاشية تنظيمًا إرهابيًا، وسط استمرار الاحتجاجات الحاشدة في البلاد بمشاركة أنصار للأفكار اليسارية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال ترامب، في تغريدة مقتضبة نشرها اليوم الأحد عبر "تويتر": "ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف أنتيفا تنظيمًا إرهابياً".

وتشهد الولايات المتحدة موجة احتجاجات وأعمال شغب اندلعت في البلاد بعد مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، في مدينة مينيابوليس جراء احتجازه من قبل عناصر شرطة محلية بطريقة قاسية يوم 25 مايو.

واتهم ترامب "أنتيفا واليساريين المتطرفين السيئين" بالوقوف وراء أعمال الشغب، فيما

دعا السلطات المحلية في الولايات إلى أن تكون أكثر صرامة في التعامل معهم، مهددا باستخدام "القوة العسكرية غير المحدودة" حال تطلبت الضرورة ذلك.

وتمثل حركة "أنتيفا" شبكة من جماعات مناهضة للفاشية وذات الميول اليسارية تعمل في كثير من دول العالم، بينها الولايات المتحدة وخاصة في جزئها الغربي، تراقب وتتبع أنشطة النازيين الجدد المحليين، وليس لها هيكل موحد أو قيادة عامة.