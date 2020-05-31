السنغال تُسجل 110 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. المستجد. وأوضح بيان للوزارة بثته الإذاعة السنغالية، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بالبلاد وصل إلى 3645 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 42 حالة. أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بالبلاد وصل إلى 3645 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 42 حالة.

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