الرقابة الصحية الروسية: عودة الحياة لطبيعتها ستتم على مراحل

أعلنت آنا بوبوفا رئيسة هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك في روسيا، أن السلطات لا تعتزم رفع كل التدابير التقييدية المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، في آن واحد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكرت بوبوفا، أن كل منطقة في البلاد، ستخرج من هذه التدابير بشكل مختلف، وذلك حسب الحالة هناك.
وأضافت: "روسيا لن تخرج في وقت واحد وعلى الفور من الوضع، على الأقلمن وضع التقييد، والكيانات الفدرالية الروسية، ستخرج بشكل مختلف، ولكننا نأمل أن تنجح هذه العملية، اليوم هناك عدد من الكيانات لا تزال في المرحلة الأولى، وهناك عدد أقل بكثير، بالطبع، في المرحلة الثانية، ولكن هناك ديناميكية، العملية مستمرة، وهي إيجابية".
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