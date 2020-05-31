عالقون مغاربة في إسطنبول يعيشون يوم رعب.. لصوص داخل الفندق والشرطة تتدخل بالغاز المسيل للدموع

تحول مقام عالقين مغاربة في أحد فنادق مدينة إسطنبول التركية إلى جحيم، اليوم الأحد، بعدما تدخلت الشرطة التركية بالغاز المسيل للدموع في حقهم.

وقال عالقون مغاربة، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن عددا منهم فوجئوا، صباح اليوم، بتسلل لصوص إلى داخل الفندق، فتدخلوا لإيقافهم، واستدعوا الشرطة لنقلهم، إلا أنه، بعد تجمهر عدد كبير من العالقين، تدخلت الشرطة التركية بالغاز المسيل للدموع، والضرب، حسب قولهم، ما استدعى نقل عدد منهم إلى المستشفى.

وأوضح العالقون، في التصريح ذاته، أن الفندق، الذي احتضن المشهد المذكور، اليوم، يأوي ما يقارب ثلاثمائة مغربي، ويقع في حي إيزنلر.

وحسب المصدر ذاته، فان العالقين اتصلوا بالقنصلية المغربية للتدخل، من أجل التكفل بالحالات، التي تحتاج إلى التطبيب على خلفية التدخل التركي، والتواصل مع السلطات التركية بشكل مباشر، لأن جلهم لا يتقنون اللغة التركية، إلا أن الأبواب ظلت موصدة في وجوههم، ولم يتم تدخل أي جهة لصالحهم.

يذكر أن تركيا تضم لوحدها آلاف العالقين المغاربة، فيما يتجاوز مجموع العالقين المغاربة في الخارج 32 ألف شخص.