حصيلة الإصابات بكورونا في العالم تتجاوز 6 ملايين

يستمر عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم في تسجيل المليون تلو الآخر، إذ أفادت بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في دول العالم تجاوز الستة ملايين، بينما وصل عدد الوفيات إلى نحو 370 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضرراً من حيث عدد الإصابات، والوفيات بالفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 103 آلاف شخص من أصل نحو مليون و770 ألف مصاب بالوباء في البلاد.

وتتصدر السعودية القائمة عربياً بنحو 83 ألف حالة، بينما تظل حصيلة الوفيات في مصر هي الأكبر بين الدول العربية بأكثر من 900 وفاة.

ويستقر المغرب عند المرتبة السادسة عربياً، محتلاً المرتبة 62 عالمياً، بحوالي 7 آلاف إصابة، و204 حالة وفاة.