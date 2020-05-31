يهم مغاربة العالم العالقين في المغرب.. انطلاق عملية إنجاز البطائق الوطنية لتجديد جوازات السفر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، بداية إنجاز البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة مغاربة العالم العالقين في المغرب، بسبب إغلاق الحدود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مديرية الأمن، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إنها تطلق، ابتداء من غد الاثنين، عملية استثنائية لإنجاز البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية “لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج الموجودين حالياً بالمملكة بسبب تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية”.

وأوضحت المديرية أن العملية تهم المطالبين بتجديد جوازات سفرهم البيومترية ليتسنى لهم الالتحاق بدول الإقامة.

يذكر أن مديرية الأمن الوطني بدأت العملية ذاتها، قبل ثلاثة أسابيع، مع تلاميذ الباكالوريا استعداداً لإجراء الامتحانات الجهوية والوطنية المقبلة.