لتكافؤ الفرص.. الولوج لمنصة “TelmidTICE ” للتلاميذ وتحميل الموارد الرقمية لا يحتاج أنترنت

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من اليوم الأحد، منظومة معلوماتية تمكن التلميذات والتلاميذ من الولوج المجاني إلى منصة التعليم عن بعد « TelmidTICE » وكذا تحميل الموارد الرقمية، بدون ضرورة التوفر على رصيد “أنترنيت”.

ويأتي هذا الإجراء، حسب الوزارة، تعزيزا لمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ، وكذا تمكينهم من الاستفادة من جميع الدروس التي تقدمها المنصة، وخاصة حصص الدعم والتقوية والتحضير لامتحانات الباكلوريا والتي أعطت الوزارة انطلاقتها مؤخرا.

وأعلنت الوزارة اليوم عن هذه الخدمة، بعد اشتغال أطرها إلى جانب أطر جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وعدد من شركات الاتصالات.

يشار إلى أنه منذ منتصف شهر مارس الماضي، توقفت الدراسة الحضورية بسبب جائحة كورونا، وتحولت الدراسة لشبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الانترنت، وسط مطالب بتبسيطها لتمكين أكبر عدد من التلاميذ من الولوج إليها.