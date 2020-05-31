الممثل سعيد الباي يقدم برنامجا على “يوتوب”

انضم الفنان سعيد باي، أخيرا، إلى ركب الممثلين، الذين اتجهوا نحو منصة يوتوب لتقديم محتوى من خلالها، بعدما كان ظهورهم في السابق مقتصرا على الأعمال الفنية، التي يشاركون فيها.
ويقدم سعيد باي على قناته في “يوتوب”، برنامجا حواريا، اختار تسميته “آخر حاجة” يستضيف فيه أصدقاءه من الفنانين، ويحاورهم عن بعد أسئلة متنوعة، كما يقدم فيه للجمهور معلومات ثقافية.
باي استضاف في برنامجه 4 ضيوف إلى حدود الساعة، هم المغنية لمياء الزايدي، والمنتج نبيل الحباري، والمغنية” ناج”، والمنتج مهدي بلخياط.
وكان سعيد باي حاضرا في رمضان، عبر الفيلم التلفزي “البركة فراسك”، الذي عرض على القناة الأولى.
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