فيروس كورونا.. العاصمة الإماراتية تحظر التنقل منها وإليها وبين مدنها الثلاث

أعلنت العاصمة الإماراتية ‎أبوظبي، اليوم الأحد، منع التنقل منها وإليها وبين مدنها ابتداء من الثلاثاء من الثاني من شهر يونيو القادم، ولمدة أسبوع كامل، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقررت لجنة الطوارئ والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مع الشرطة ودائرة الصحة في الإمارة، حظر التنقل منها وإليها، وبين مدنها، أبوظبي والعين والظفرة، اعتباراً من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع.

ويشمل الحظر جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفين في القطاعات الحيوية والمصابين بأمراض مزمنة، وحركة نقل البضائع الضرورية، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم خلال أوقات برنامج التعقيم.

يذكر أن السلطات الصحية في الإمارات العربية المتحدة سجلت، حتى اليوم 34 و557 حالة إصابة جديدة بالفيروس، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات فيها 264 حالة وفاة.