“لا أستطيع التنفس”.. الصين ترد على انتقادات واشنطن لقمع المتظاهرين في هونغ كونغ

تستمر الإدارتان الأمريكية، والصينية في مهاجمة بعضهما، باعتماد كل منهما على الأحداث، التي تجري على أراضي الأخرى ضمن حرب باردة كلامية، منذ نهاية العام الماضي، وذلك من خلال تصريحات دبلوماسية، وسياسية على أعلى مستوى.

وفي إطار التصريحات بين الأدارتين الأمريكية، والصينية، ردت المتحدثة باسم وزارة خارجية هذه الأخيرة، هوا تشونينغ، على انتقادات نظيرتها الأمريكية، مورغان أورتاغوس، بشأن حقوق الإنسان في هونغ كونغ، وقمع المتظاهرين.

واستعانت المتحدثة الصينية بعبارة “لا أستطيع التنفس”، التي كانت آخر كلمات المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد، الذي أثار موته احتجاجات كبرى في الولايات المتحدة، بعدما ظهر في فيديو، وهو يحاول التقاط أنفاسه، بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته على رقبته.

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وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، قد قالت عبر حسابها على “تويتر”، تعليقاً على سياسات الصين في هونغ كونغ، والاحتجاجات هناك، إن “هذه لحظة محورية للعالم. يجب على الأشخاص المحبين للحرية في جميع أنحاء العالم الوقوف مع سيادة القانون، ومساءلة الحزب الشيوعي الصيني، الذي خالف وعوده بشكل صارخ لشعب هونغ كونغ”.

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية على تغريدة نظيرتها الأمريكية بالكلمات الثلاث، التي قالها جورج فلويد، قبل موته “لا أستطيع التنفس”، دون أن تضيف أي شيء آخر.