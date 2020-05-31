الصحة الإسرائيلية: 53 إصابة جديدة بكورونا وثلاث حالات شفاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصجة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، عن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما اقتصرت حالات الشفاء الجديدة على ثلاث حالات، ما يؤكد تواصل الارتفاع بالإصابات الجديد بـ"كوفيد 19".

وأظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، أن حصيلة الإصابات الإجمالية وصلت إلى 17071، من بينها 285 حالة وفاة.

وبيّنت المعطيات الرسمية ارتفاع الإصابات النشطة انخفضت إلى 1994 حالة، من بينها 44 بحالة متوسطة، و33 بحالة خطيرة، تم وصل 30 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

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وانخفضت الحالات الخطيرة التي تحتاج لتنفس اصطناعي خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 9.1%، كما أن عدد الوفيات من جراء "كوفيد 19" ظل مستقرًا عند الرقم 285، إذ لم يتم تسجيل أية حالة وفاة لليوم الثاني على التوالي.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن مجمل المتعافين من الفيروس بلغ 14792 مصابًا، إذا اقتصرت حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الأخيرة، على ثلاث حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن 114 مريضًا من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 1880 مريضًا العلاج في المنازل والفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أجريت أمس، السبت، للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 1012 فحوصات، فيما ارتفعت اليوم (حتى الساعة السابعة والنصف مساءً) إلى 2874 فحوصات.