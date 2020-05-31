القدس: الاحتلال يعتقل مشاركين بإحياء ذكرى استشهاد الحسيني بينهم المحافظ غيث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، محافظ القدس عدنان غيث، وعددا من المشاركين في وقفةٍ لإحياء الذكرى الـ19 لرحيل فيصل الحسيني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ومنعت مخابرات الاحتلال وقفة إحياء ذكرى استشهاد الحسيني، التي نُظمت أمام مقر منظمة التحرير الفلسطينية في القدس "بيت الشرق" بحي الشيخ جراح.
واعتقلت المواطن المقدسي إسحاق القواسمي العامل في بيت الشرق سابقا، ونائب أمير سر حركة فتح في القدس، عادل أبو زنيد، وأعضاء الإقليم: عوض السلايمة وناصر قواس.
وقال أمين سر حركة فتح في القدس، شادي المطور: "إن الاحتلال قمع وقفة تضامنية لإحياء ذكرى استشهاد فيصل الحسيني، ورغم ذلك سنواصل تنظيم وقفات لنصرة أبناء شعبنا في عاصمتنا القدس المحتلة".
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