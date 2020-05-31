- 1/2
- 2/2
القدس - بواسطة محمد عز العرب - التحمت المركبة "كرو دراغون" التابعة لشركة "سبايس إكس"، اليوم الأحد، محطة الفضاء الدولية، واستغرق استكمال التحام المركبة والمحطة بضع دقائق، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وتواجد على متن المركبة رائدا فضاءٍ من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، هما: بوب بنكن وداغ هيرلي، وهما مخضرمان في برنامج المكوكات الفضائية الذي أوقف في العام 2011.
وأبلغ أحدهما مركز المراقبة بـ"اكتمال الالتحام".
وقال: "إنه لشرف كبير أن أكون جزءا صغيرا من هذا الجهد الذي استغرق تسع سنوات منذ آخر مرة التحمت فيها مركبة فضائية أميركية بمحطة الفضاء الدولية".
وبعد الالتحام سيتم ضغط الممر الذي يربط المركبة بالمحطة في عملية تستغرق نحو ساعة، يمكن بعدها فتحه.
كانت هذه تفاصيل خبر "كرو دراغون" التابعة لـ"سبايس إكس" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.